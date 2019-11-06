В "Борисполі" заблокували контрабанду комплектуючих до літаків у РФ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру

Служба безпеки України (СБУ) блокувала контрабанду до Російської Федерації комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

За інформацією правоохоронців, контрабандні поставки організувало угруповання з шести активних учасників та вони водночас мають право постійного мешкання на території РФ.

"Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ", - йдеться у повідомленні.

Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучені комплектуючі до військових літаків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" блокували канал контрабанди монет. До контрабанди причетний співробітник митного посту аеропорту.

Як повідомляло РБК-Україна, на кордоні з Польщею в автобусі виявили понад 2 тонни контрабанди.