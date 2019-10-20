На границе с Польшей в автобусе обнаружили более 2 тонн контрабанды

Фото: обнаружена контрабанда (lviv.customs)

Таможенники обнаружили 2 тонны продуктов питания

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медика" таможенники обнаружили в рейсовом автобусов более 2 тонн контрабандных продуктов питания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Львовской таможни в Facebook.

По данным таможенников, во время осмотра рейсового автобуса была обнаружена попытка незаконного перемещения на территорию Польши более 2,1 тонны продуктов питания и 120 литров молока. Злоумышленником оказался украинский гражданин, житель Ивано-Франковской области.

"У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение о углубленном осмотре транспортного средства в специально обустроенном месте. Там в салоне автобуса, его багажном отделении таможенники среди личных вещей нашли незадекларированный товар", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Контрабандный товар был изъят.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала в Полтавской области контрабанду продукции вещей известных торговых марок. Шестеро злоумышленников ввозили на территории Украины крупные партии брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля.