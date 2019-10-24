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В аеропорту "Бориспіль" блокували канал контрабанди монет

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 17:19
В аеропорту "Бориспіль" блокували канал контрабанди монет
Фото: вилучені монети (dbr.gov.ua)

До контрабанди причетний співробітник митного посту аеропорту

Правоохоронці виявили та блокували схему контрабанди рідкісних монет, яка діяла в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, слідчі ДБР виявили механізм незаконного переміщення через український митний кордон рідкісних монет з дорогоцінних металів, які можуть становити культурну цінність. У середу 23 жовтня, правоохоронці затримали в аеропорту "Бориспіль" громадянина, який планував незаконно перевезти 38 рідкісних монет.

Зазначається, що схема з контрабанди монет працювала за участю головного державного інспектора митного посту "Аеропорт Бориспіль" Київської митниці. В даний момент правоохоронцями була призначена мистецтвознавча експертиза вилучених монет.

Подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 201 КК України - контрабанда, а також за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди особисто чи іншою особою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що взимку цього року на українсько-польському кордоні у потягу сполученням "Київ-Перемишль" правоохоронці виявили у громадянина майже 400 старовинних монет. Зокрема, чоловік перевозив монети датовані початком XVIII століття.

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