В аэропорту Амстердама провели эвакуацию

В аэропорту Амстердама (Нидерланды) Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию и провели эвакуацию из-за случайного нажатия аварийной кнопки пилотом одной из авиакомпаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Вечером 6 ноября военная полиция Нидерландов провела эвакуацию из аэропорта в связи с "подозрительной ситуацией на борту одного из самолетов". Сообщается, на одном из самолетов испанской авиакомпании Air Europa пилот нажал кнопку аварийной помощи, которая используется при диверсиях или нападении. Позже в авиакомпании сообщили, что кнопка была нажата случайно.

"Сегодня вечером в самолете из Амстердама в Мадрид была случайно активирована сигнализация, которая включала протоколы безопасности в аэропорту. Поводов для тревоги не было, все пассажиры были в порядке и ожидали вылета", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета. На месте находились несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Отмечается, что самолеты продолжают посадки в других частях аэропорта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США аэропорт приостановил работу из-за угрожающей записки в самолете. Тогда в аэропорту Атланты незадолго на борту одного из самолетов перед отлетом была найдена записка угрожающего содержания. Самолет компании American Airlines, который должен был совершить рейс в Даллас. Пассажиры покинули борт и повторно прошли проверку.

Также сообщалось, что в Японии на борту самолета премьер-министра Синдзо Абэ произошел пожар. Огонь на борту Boeing 777 вспыхнул спустя несколько часов после вылета, когда Абэ летел в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В результате возгорания никто не пострадал.