В аеропорту Амстердама провели евакуацію

В аеропорту Амстердама (Нідерланди) Схіпхол оголосили надзвичайну ситуацію та провели евакуацію із-за випадкового натискання аварійної кнопки пілотом однієї з авіакомпаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Увечері 6 листопада військова поліція Нідерландів провела евакуацію з аеропорту в зв'язку з "підозрілою ситуацією на борту одного з літаків". Повідомляється, на одному з літаків іспанської авіакомпанії Air Europa пілот натиснув кнопку аварійної допомоги, яка використовується при диверсіях або нападі. Пізніше в авіакомпанії повідомили, що кнопка була натиснута випадково.

"Сьогодні ввечері в літаку з Амстердама в Мадрид була випадково активована сигналізація, яка включала протоколи безпеки в аеропорту. Приводів для тривоги не було, всі пасажири були в порядку і чекали вильоту", - йдеться в заяві авіакомпанії.

Ситуації була присвоєна третя ступінь небезпеки, яка означає потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету. На місці перебували кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги.

Наголошується, що літаки продовжують посадки в інших частинах аеропорту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у США аеропорт призупинив роботу через загрозливою записки в літаку. Тоді в аеропорту Атланти незадовго на борту одного з літаків перед відльотом була знайдена записка загрозливого змісту. Літак компанії American Airlines, який повинен був зробити рейс в Даллас. Пасажири покинули борт і повторно пройшли перевірку.

Також повідомлялося, що в Японії на борту літака прем'єр-міністра Сіндзо Абе сталася пожежа. Вогонь на борту Boeing 777 спалахнув через кілька годин після вильоту, коли Абе летів в Таїланд на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії. В результаті пожежі ніхто не постраждав.