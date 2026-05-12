"Аеропортове перемир'я" можна "продати" в Росії: в ОП пояснили логіку ідеї

23:01 12.05.2026 Вт
2 хв
Чим це вигідно Росії?
aimg Марія Науменко
Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ідею "аеропортового перемир’я" можна подати Росії як спосіб уникнути проблем із цивільною авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в етері телемарафону.

Читайте також: Сибіга назвав базову умову України для мирної угоди з РФ

Україна пропонує, щоб європейські країни допомогли досягти домовленостей із РФ щодо взаємного припинення ударів по аеропортах.

Подоляк зазначив, що така ініціатива може стати окремим переговорним майданчиком для обговорення питань безпеки та поступового виходу на певні рішення.

Радник керівника ОП також пояснив, чому, на його думку, Росія може бути зацікавлена у такому форматі домовленостей.

"Це можна буде "продати" в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир'я, а про перемир'я, яке дозволить не мати проблем в аеропортах для вас", - заявив він.

Нагадаємо, ідею так званого "аеропортового перемир’я" вперше публічно озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі. Він запропонував європейським партнерам допомогти Києву та Москві домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах.

За словами Сибіги, Європа могла б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату домовленостей.

