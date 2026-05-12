RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Аэропортовое перемирие" можно "продать" в России: в ОП объяснили логику идеи

23:01 12.05.2026 Вт
1 мин
Чем это выгодно России?
aimg Мария Науменко
Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею "аэропортового перемирия" можно подать России как способ избежать проблем с гражданской авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире телемарафона.

Читайте также: Сибига назвал базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

Украина предлагает, чтобы европейские страны помогли достичь договоренностей с РФ о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Подоляк отметил, что такая инициатива может стать отдельной переговорной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и постепенного выхода на определенные решения.

Советник руководителя ОП также объяснил, почему, по его мнению, Россия может быть заинтересована в таком формате договоренностей.

"Это можно будет "продать" в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас", - заявил он.

Напомним, идею так называемого "аэропортового перемирия" впервые публично озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он предложил европейским партнерам помочь Киеву и Москве договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам.

По словам Сибиги, Европа могла бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата договоренностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаОфис президентаАэропорт