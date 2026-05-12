"Аеропортове перемир'я" можна "продати" в Росії: в ОП пояснили логіку ідеї

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ідею "аеропортового перемир’я" можна подати Росії як спосіб уникнути проблем із цивільною авіацією.

Україна пропонує, щоб європейські країни допомогли досягти домовленостей із РФ щодо взаємного припинення ударів по аеропортах.

Подоляк зазначив, що така ініціатива може стати окремим переговорним майданчиком для обговорення питань безпеки та поступового виходу на певні рішення.

Радник керівника ОП також пояснив, чому, на його думку, Росія може бути зацікавлена у такому форматі домовленостей.

"Це можна буде "продати" в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир'я, а про перемир'я, яке дозволить не мати проблем в аеропортах для вас", - заявив він.