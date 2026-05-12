"Аэропортовое перемирие" можно "продать" в России: в ОП объяснили логику идеи

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею "аэропортового перемирия" можно подать России как способ избежать проблем с гражданской авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире телемарафона.

Украина предлагает, чтобы европейские страны помогли достичь договоренностей с РФ о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Подоляк отметил, что такая инициатива может стать отдельной переговорной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и постепенного выхода на определенные решения.

Советник руководителя ОП также объяснил, почему, по его мнению, Россия может быть заинтересована в таком формате договоренностей.

"Это можно будет "продать" в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас", - заявил он.