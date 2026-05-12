"Аэропортовое перемирие" можно "продать" в России: в ОП объяснили логику идеи
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею "аэропортового перемирия" можно подать России как способ избежать проблем с гражданской авиацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире телемарафона.
Украина предлагает, чтобы европейские страны помогли достичь договоренностей с РФ о взаимном прекращении ударов по аэропортам.
Подоляк отметил, что такая инициатива может стать отдельной переговорной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и постепенного выхода на определенные решения.
Советник руководителя ОП также объяснил, почему, по его мнению, Россия может быть заинтересована в таком формате договоренностей.
"Это можно будет "продать" в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас", - заявил он.
Напомним, идею так называемого "аэропортового перемирия" впервые публично озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он предложил европейским партнерам помочь Киеву и Москве договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам.
По словам Сибиги, Европа могла бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата договоренностей.