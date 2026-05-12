ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Аэропортовое перемирие" можно "продать" в России: в ОП объяснили логику идеи

23:01 12.05.2026 Вт
1 мин
Чем это выгодно России?
aimg Мария Науменко
"Аэропортовое перемирие" можно "продать" в России: в ОП объяснили логику идеи Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идею "аэропортового перемирия" можно подать России как способ избежать проблем с гражданской авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире телемарафона.

Читайте также: Сибига назвал базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

Украина предлагает, чтобы европейские страны помогли достичь договоренностей с РФ о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Подоляк отметил, что такая инициатива может стать отдельной переговорной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и постепенного выхода на определенные решения.

Советник руководителя ОП также объяснил, почему, по его мнению, Россия может быть заинтересована в таком формате договоренностей.

"Это можно будет "продать" в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас", - заявил он.

Напомним, идею так называемого "аэропортового перемирия" впервые публично озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он предложил европейским партнерам помочь Киеву и Москве договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам.

По словам Сибиги, Европа могла бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата договоренностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Офис президента Аэропорт
Новости
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай