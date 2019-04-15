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В аеропортах Чикаго скасували сотні рейсів через сніжну бурю

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 03:59
В аеропортах Чикаго скасували сотні рейсів через сніжну бурю
Фото: аеропорт O'Hare в Чикаго (з відкритих джерел)

4 квітня стало самим сніжним днем у Чикаго цього місяця з 1961 року

У Чикаго (США) у двох аеропортах, O'Hare і Midway, скасовано понад 1000 рейсів через сніжну бурю, що спіткала місто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Згідно з інформацією телеканалу, в аеропорту O'Hare скасували 932 рейси, а в Midway - 139 рейсів.

Також повідомляється, що середня затримка в аеропорту O'Hare становить 54 хвилини, в Midway вильоти рейсів в середньому затримуються на 36 хвилин.

Зазначимо, неділя, 14 квітня, стала найбільш сніжним днем у Чикаго в цьому місяці з 1961 року, в аеропорту O'Hare за добу випало 121,9 см опадів.

Нагадаємо, в квітні в результаті кількох торнадо, які спіткали Техас і Міссісіпі, загинули щонайменше чотири людини. У місті Франклін у Техасі через торнадо загинули дві дитини, ще близько десяти осіб отримали травми. Крім того, 25 людей госпіталізовано з травмами різної тяжкості в місті Альто.

Торнадо призвели до порушення електропостачання, понад 150 тисяч будинків і підприємств знеструмлені в штатах Техас, Міссісіпі, Міссурі, Алабама і Луїзіана.

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