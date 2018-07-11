Из аэропорта Анталии вылетели 168 украинских туристов

Туристы вылетели в Украину из Анталии

Из аэропорта Анталии вылетели в Украину 168 украинских туристов после 15 часовой задержки рейса. Об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибиха в своем Twitter.

"Только что 168 пассажиров вылетели в Украину из Анталии после почти 15 часовой задержки. Советуем быть осторожными при выборе туроператора и иметь страховку", - написал он.

Щойно 168 пасажирів вилетіли в Україну з Анталії після майже 15 годинної затримки. Радимо бути обачними при виборі туроператора та мати страховку. #консулпоруч — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что из аэропорта в Турции не могут вылететь 170 украинских туристов, среди которых 30 детей. Так, Компания Join Up не объяснила причин задержки рейса и не предоставила пасажирам питание и воду.

Сообщалось также, что все украинские туристы вначале получили посадочные документы на рейс SkyUp, но позже их сменили на Anda Air. Вместе с тем, в дальнейшем посадки не произошло.

Кроме того, в Кабмине обещают создать рабочую группу для урегулирования ситуации на туристическом рынке.