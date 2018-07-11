Из аэропорта Анталии не могут вылететь 170 украинских туристов

Украинцы ожидают рейс в аэропорту Анталия более 12 часов

Из аэропорта Анталии (Турция) не могут вылететь 170 украинских туристов, в частности, 30 детей. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, 170 украинцев, из которых 30 детей, "застряли" в аэропорту Анталии и уже более 12 часов не могут вылететь в Украину.

Один из туристов сообщил ТСН, что сейчас все пассажиры в зале для посадки ожидают рейса в Киев, но самолета нет.

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - сообщил он.

Отмечается, что впоследствии украинские туристы получили посадочные документы на рейс SkyUp, но позже их сменили на Anda Air. Вместе с тем, посадки пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине создадут рабочую группу для урегулирования ситуации на туристическом рынке.

Отметим, 9 июля сообщалось о задержке рейсов авиакомпании SkyUp во Львове, тогда задержка была вызвана техническими причинами.