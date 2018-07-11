З аеропорту Анталії вилетіли 168 українських туристів

Туристи вилетіли в Україну з Анталії

З аеропорту Анталії вилетіли в Україну 168 українських туристів після 15-годинної затримки рейсу. Про це пише посол України в Туреччині Андрій Сибиха у своєму Twitter.

"Тільки що 168 пасажирів вилетіли в Україну з Анталії після майже 15 годинної затримки. Радимо бути обережними при виборі туроператора і мати страховку", - написав він.

Щойно 168 пасажирів вилетіли в Україну з Анталії після майже 15 годинної затримки. Радимо бути обачними при виборі туроператора та мати страховку. #консулпоруч — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з аеропорту в Туреччині не можуть вилетіти 170 українських туристів, серед яких 30 дітей. Так, Компанія Join Up не пояснила причин затримки рейсу і не надала пасажирам харчування і воду.

Повідомлялося також, що всі українські туристи спочатку отримали посадочні документи на рейс SkyUp, але пізніше їх змінили на Anda Air. Разом з тим, в подальшому посадки не сталося.

Крім того, у Кабміні обіцяють створити робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку.