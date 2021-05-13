Аэропорт Ярославского восстановил более двух третей международного пассажиропотока

"В апреле 2021 года услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались 59,2 тысячи пассажиров. Международный пассажиропоток составил 53,3 тысячи человек, внутренний - 5,9 тысячи. Нам удалось восстановить 64% общего и 71% международного пассажиропотока докарантинного 2019 года", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечаеться также, что в качестве базы для сравнения взят апрель 2019 года, поскольку годом ранее - в апреле 2020 года - авиарейсы не выполнялись вообще из-за локдауна.

Количество вылетов в апреле составило 299 - это 72% от уровня 2019 года. Из них 184 международных рейса, а 115 - внутренних. Доля международных перелетов достигла 65% от докарантинного периода.

Наиболее популярными направлениями среди путешественников стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Анталия.

Вместе с тем управляющая Международным аэропортом "Харьков" компания New Systems AM из группы DCH сообщила о новых и восстановленных рейсах.

На протяжении апреля было восстановлено регулярное сообщение первой столицы Украины авиакомпанией SkyUp Airlines с грузинскими Батуми и Тбилиси. А авиаперевозчик Wizz Air возобновил регулярные перелёты в Дортмунд в Германии. Билеты на эти рейсы доступны на сайтах авиакомпаний, в билетных агентствах и в кассах харьковского аэропорта.

Помимо этого, авиакомпании SkyUp Airlines открыла из аэропорта Ярославского новое направление в Стамбул - рейсы осуществляются трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также рейсы в Стамбул осуществляют компании Pegasus Airlines и Turkish Airlines. В том числе, с апреля доступны чартерные рейсы из Харькова в другие турецкие города - Анталию и Невшехир.

Как известно, Турция открыта для украинских туристов, а с 17 мая при въезде в страну будут отменены обязательные ПЦР-тесты.