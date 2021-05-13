Аеропорт Ярославського відновив більше двох третин міжнародного пасажиропотоку

"У квітні 2021 року послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 59,2 тисячі пасажирів. Міжнародний пасажиропотік склав 53,3 тисячі осіб, внутрішній - 5,9 тисячі. Нам вдалося відновити 64% загального і 71% міжнародного пасажиропотоку докарантинного 2019 року", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Відзначається також, що в якості бази для порівняння взято квітень 2019 року, оскільки роком раніше - у квітні 2020 року - авіарейси не виконувалися взагалі через локдауну.

Кількість вильотів у квітні склала 299 - це 72% від рівня 2019 року. З них 184 міжнародних рейси, а 115 - внутрішніх. Частка міжнародних перельотів досягла 65% від докарантинного періоду.

Найбільш популярними напрямками серед мандрівників стали Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Хургада і Анталія.

Разом з тим керуюча міжнародним аеропортом "Харків" компанія New Systems AM з групи DCH повідомила про нові і відновлені рейси.

Протягом квітня було відновлено регулярне сполучення першої столиці України авіакомпанією SkyUp Airlines з грузинськими Батумі і Тбілісі. А авіаперевізник Wizz Air відновив регулярні перельоти в Дортмунд в Німеччині. Квитки на ці рейси доступні на сайтах авіакомпаній, у квиткових агентствах і в касах Харківського аеропорту.

Крім цього, авіакомпанії SkyUp Airlines відкрила з аеропорту Ярославського новий напрямок в Стамбул - рейси здійснюються тричі на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Також рейси в Стамбул здійснюють компанії Pegasus Airlines і Turkish Airlines. У тому числі з квітня доступні чартерні рейси з Харкова в інші турецькі міста - Анталію і Невшехір.

Як відомо, Туреччина відкрита для українських туристів, а з 17 травня при в'їзді в країну будуть скасовані обов'язкові ПЛР-тести.