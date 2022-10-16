ua ru
Нд, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аеропорт у Рівному змінить призначення: що у ньому облаштують

Новость на русском →
Рівне, Неділя 16 жовтня 2022 19:07
Аеропорт у Рівному змінить призначення: що у ньому облаштують Фото: Аеропорт у Рівному переобладнають на митний термінал (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують митний термінал. Тут буде місце для стоянки автомобілів, а також для зважування транспорту. Також виділять приміщення для зберігання товарів.

Про це заявив заступник директора Рівненського аеропорту Ігор Насінюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РН.

"Вважаю, що цей митний пост буде мати попит, тому що наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати", – заявив Насінюк.

Оскільки існуючий митний пост не справляється з наявним навантаженням, відкриття ще одного хаба є дуже своєчасним, вважають брокери. Це дозволить, зокрема, значно розвантажити трафік у місті.

Раніше ми писали, що у середу, 12 жовтня, українським військовим вдалося збити ворожу мету над Рівненською областю.

Також повідомлялося, що мешканець Рівненської області організував масштабну схему з продажу гуманітарної допомоги. Шахраю вже оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Рівненська область
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась