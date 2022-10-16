Аэропорт в Ровно сменит предназначение: что в нем обустроят

В помещениях ровенского аэропорта обустраивают таможенный терминал. Здесь будет место для стоянки автомобилей, а также место для взвешивания транспорта. Также выделят помещения для хранения товаров.

Об этом заявил заместитель директора Ровенского аэропорта Игорь Насинюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РН .

"Считаю, что этот таможенный пост будет пользоваться спросом, потому что наш аэропорт находится у трассы. Грузовым автомобилям будет удобно заезжать", – заявил Насинюк.

Поскольку существующий таможенный пост не справляется с имеющейся нагрузкой, открытие еще одного хаба очень своевременным, считают брокеры. Это позволит, в частности, значительно разгрузить трафик в городе.