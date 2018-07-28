Аэропорт Мюнхена частично закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности

В связи с закрытием одного из терминалов задерживаются рейсы

Один из терминалов аэропорта Мюнхена (Германия) закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности. Об этом говорится в сообщении полиции Баварии в Twitter.

Сообщается, что регистрация пассажиров в терминале 2 аэропорта Мюнхена приостановлена после того, как неизвестный проник в зону безопасности. В связи с этим некоторые рейсы задерживаются. Полиция продолжает поиски неизвестного.

Напомним, 26 июля рейс авиакомпании Air China Париж-Пекин вернули в столицу Франции из-за террористической угрозы. По сведениям авиаперевозчика, поступило сообщение о заложенной бомбе. Согласно данным мониторинговой службы Flightradar24, после взлета воздушное судно начало набор высоты, взяв курс в сторону Бельгии. В районе франко-бельгийской границы самолет резко развернулся и вернулся в аэропорт вылета.

В дальнейшем информация о возможности теракта, которая стала причиной возвращения самолета CA876, оказалась ложной. Пассажиры на время проверки безопасности были размещены в зале ожидания в аэропорту имени Шарля де Голля.