Аеропорт Мюнхена частково закрили після проникнення невідомого до зони безпеки

У зв'язку з закриттям одного з терміналів затримуються рейси

Один з терміналів аеропорту Мюнхена (Німеччина) закрили після проникнення невідомого до зони безпеки. Про це йдеться в повідомленні поліції Баварії в Twitter.

Повідомляється, що реєстрація пасажирів в терміналі 2 аеропорту Мюнхена припинена після того, як невідомий проник до зони безпеки. У зв'язку з цим деякі рейси затримуються. Поліція продовжує пошуки невідомого.

Нагадаємо, 26 липня рейс авіакомпанії Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції через терористичну загрозу. За відомостями авіаперевізника, надійшло повідомлення про закладену бомбу. Згідно з даними моніторингової служби Flightradar24, після зльоту повітряне судно почало набір висоти, взявши курс в сторону Бельгії. В районі франко-бельгійського кордону літак різко розвернувся і повернувся в аеропорт вильоту.

У подальшому інформація про можливість теракту, яка стала причиною повернення літака CA876, виявилася хибною. Пасажири на час перевірки безпеки були розміщені в залі очікування в аеропорту імені Шарля де Голля.