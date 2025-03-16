Аеропорт у Львові можуть відкрити вже наприкінці весни, - гендиректор

У тому випадку, якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт "Львів" для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба - це літо.

Як поінформувала Романовська, у Львові готові працювати 5-7 авіакомпаній, а саме впродовж місяця після запуску терміналу. Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України - ужгородського.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", - сказала вона.

Видання зазначає, що туристичні компанії та туроператори продають українцям тури на літній сезон із аеропортів Польщі та ЄС. Однак, якщо буде відкрито аеропорт у Львові, тоді туроператори оперативно переорієнтуються. Зокрема, так буде зручніше та значно дешевше, ніж з ЄС.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", - резюмувала гендиректор аеропорту "Львів".