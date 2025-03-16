Аэропорт во Львове могут открыть уже в конце весны, - гендиректор

В том случае, если будет положительный результат по прекращению войны, то уже в апреле-мае этого года во Львове могут открыть международный аэропорт "Львов" для авиационных полетов. Другие вероятные даты открытия неба - это лето.

Как сообщила Романовская, во Львове готовы работать 5-7 авиакомпаний, а именно в течение месяца после запуска терминала. Также в украинском правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины - ужгородского.

"Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", - сказала она.

Издание отмечает, что туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Однако, если будет открыт аэропорт во Львове, тогда туроператоры оперативно переориентируются. В частности, так будет удобнее и значительно дешевле, чем из ЕС.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", - резюмировала гендиректор аэропорта "Львов".