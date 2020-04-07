Аэропорт Львова запустил международные грузоперевозки

В аэропорту Львова запустили программу международных грузовых авиаперевозок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, первый самолет Ан-26 с грузом Укрпошты отправился по маршруту Львов - Рига - Львов.

"Этот проект с компанией "Элерон" позволит аэропорту работать во время карантина", - добавил Криклий.

Он также добавил, что мировой кризис в пассажирском авиасообщении стал толчком для расширения программы грузовых перевозок. Через аэропорт "Львов" сеть регулярных грузовых перевозок будет пролегать в Восточную и Северную Европу, страны Кавказа, Средней Азии и Азии. Также предусматриваются рейсы в Польшу, Чехию, Финляндию, Бельгию, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Азербайджан и тому подобное.

После окончания карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, начнется программа регулярных ежедневных грузовых полетов из Львова и Киева в Днепр и Одессу.

Напомним, ранее сообщалось, что после закрытия границ Украины международные грузоперевозки не прекратятся.