ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт Львова запустил международные грузоперевозки

Новости » Экономика     07.04.2020 - 14:43
Аэропорт Львова запустил международные грузоперевозки
Иллюстративное фото (t.me/vladyslavkryklii)

Первый почтовый груз отправился по маршруту Львов - Рига - Львов

В аэропорту Львова запустили программу международных грузовых авиаперевозок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, первый самолет Ан-26 с грузом Укрпошты отправился по маршруту Львов - Рига - Львов.

"Этот проект с компанией "Элерон" позволит аэропорту работать во время карантина", - добавил Криклий.

Он также добавил, что мировой кризис в пассажирском авиасообщении стал толчком для расширения программы грузовых перевозок. Через аэропорт "Львов" сеть регулярных грузовых перевозок будет пролегать в Восточную и Северную Европу, страны Кавказа, Средней Азии и Азии. Также предусматриваются рейсы в Польшу, Чехию, Финляндию, Бельгию, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Азербайджан и тому подобное.

После окончания карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, начнется программа регулярных ежедневных грузовых полетов из Львова и Киева в Днепр и Одессу.

Напомним, ранее сообщалось, что после закрытия границ Украины международные грузоперевозки не прекратятся.

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19
Новости Украины Львоваэропортгрузоперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь