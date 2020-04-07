Аеропорт Львова запустив міжнародні вантажоперевезення

Ілюстративне фото (t.me/vladyslavkryklii)

Перший поштовий вантаж вирушив за маршрутом Львів - Рига - Львів

В аеропорту Львова запустили програму міжнародних вантажних авіаперевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, перший літак Ан-26 з вантажем Укрпошти вирушив за маршрутом Львів - Рига - Львів.

"Цей проект з компанією "Елерон" дозволить аеропорту працювати під час карантину", - додав Криклій.

Він також додав, що світова криза в пасажирському авіасполученні стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. Через аеропорт "Львів" мережа регулярних вантажних перевезень буде пролягати в Східну і Північну Європу, країни Кавказу, Середньої Азії та Азії. Також передбачаються рейси в Польщу, Чехію, Фінляндію, Бельгію, Білорусь, Німеччину, Грузію, Ізраїль, Азербайджан тощо.

Після закінчення карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу, розпочнеться програма регулярних щоденних вантажних польотів зі Львова і Києва у Дніпро і Одесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закриття кордонів України міжнародні вантажоперевезення не припиняться.