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Аэропорт "Львов" возобновил работу

Новости » Общество     23.11.2019 - 12:16
Аэропорт "Львов" возобновил работу
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Самолет эвакуировали со взлетной полосы

Международный аэропорт "Львов" возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Как сообщается, самолет, который из-за погодных условий выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, был успешно эвакуирован. В результате инцидента самолет не получил повреждений.

Международный аэропорт "Львов" возобновил работу в 11:20 и работает в штатном режиме.

Аэропорт &quot;Львов&quot; возобновил работу

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Львов" утром 23 ноября самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс в Киев, из-за неблагоприятных погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы. Пассажиры самолета были эвакуированы, а аэропорт "Львов" приостановил работу. Никто из пассажиров самолета не пострадал.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 22 ноября, международный аэропорт "Одесса" дважды приостанавливал работу. Сначала работа аэропорта была приостановлена из-за поломки шасси частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай.

В тот же день в аэропорту произошла еще одна поломка самолета. У Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке надломилась стойка переднего шасси. Сейчас аэропорт снова работает.

Аэропорт "Одесса" возобновил работу В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет
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