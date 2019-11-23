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Аеропорт "Львів" відновив роботу

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 12:16
Аеропорт "Львів" відновив роботу
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Літак було евакуйовано зі злітної смуги

Міжнародний аеропорт "Львів" відновив роботу після інциденту з літаком авіакомпанії МАУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

Як повідомляється, літак, який через погодні умови викотився за межі злітно-посадкової смуги, був успішно евакуйований. У результаті інциденту літак не зазнав пошкоджень.

Міжнародний аеропорт "Львів" відновив роботу об 11:20 та працює у штатному режимі.

Аеропорт &quot;Львів&quot; відновив роботу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Львів" вранці 23 листопада літак авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс в Київ, через несприятливі погодні умови викотився за межі злітної смуги. Пасажирів літака було евакуйовано, а аеропорт "Львів" призупинив роботу. Ніхто з пасажирів літака не постраждав.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 22 листопада, міжнародний аеропорт "Одеса" двічі призупиняв роботу. Спершу робота аеропорту була призупинена через поломку шасі приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс до Дубай.

Того ж дня в аеропорту сталася ще одна поломка літака. У Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломилась стійка переднього шасі. Зараз аеропорт знову працює.

Аеропорт "Одеса" відновив роботу В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак
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