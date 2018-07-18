Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів Azur Air

Новини Надзвичайні події 18.07.2018 - 14:00
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Затримуються рейси Анталія-Львів та Львів-Анталія

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів авіакомпанії Azur Air. Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook.

Так, аеропорт повідомляє про затримку рейсів Анталія-Львів та Львів-Анталія.

"Рейс UTN3212 затримується з вильотом з Анталії до 15:00 (за планом 10:35). 
Орієнтовний час прибуття у Львів 17:00. Рейс UTN3211 відповідно затримується з вильотом до 18:30 (за планом 14:45)", - йдеться у повідомленні.

Аеропорт &quot;Львів&quot; повідомив про затримку двох рейсів Azur Air

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український туроператор Join UP скоротив польотні програми до Анталії (Туреччина). Зокрема, повідомлялося, що під скорочення потрапили рейси 1010 туристів з Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону. 

Причинами таких дій туроператор називав стабілізацію ситуації на туристичному ринку.

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Теги:  Львів,  аэропорт,  Анталія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС