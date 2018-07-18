Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів Azur Air

Затримуються рейси Анталія-Львів та Львів-Анталія

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів авіакомпанії Azur Air. Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook.

Так, аеропорт повідомляє про затримку рейсів Анталія-Львів та Львів-Анталія.

"Рейс UTN3212 затримується з вильотом з Анталії до 15:00 (за планом 10:35).

Орієнтовний час прибуття у Львів 17:00. Рейс UTN3211 відповідно затримується з вильотом до 18:30 (за планом 14:45)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український туроператор Join UP скоротив польотні програми до Анталії (Туреччина). Зокрема, повідомлялося, що під скорочення потрапили рейси 1010 туристів з Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону.

Причинами таких дій туроператор називав стабілізацію ситуації на туристичному ринку.