Український туроператор скорочує рейси до Анталії

З 11 до 26 липня польотна програма до Туреччини скоротиться на 13 рейсів на тиждень

Туроператор Join UP починаючи з 11 липня 2018 року скорочує польотні програми до Анталії (Туреччина). Про це повідомляє прес-служба туроператора.

Як зазначається, скорочення польотної програми за вказаним напрямком має на меті стабілізацію ситуації на туристичному ринку.

"У відповідь на ситуацію із частими затримками та переносами чартерних рейсів авіакомпаній на замовлення туроператора Join UP! компанія прийняла рішення скоротити польотну програму до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Так, у період з 11 до 26 липня на 13 рейсів на тиждень скоротиться польотна програма до Туреччини. Зокрема, планується скоротити прямі перельоти до Туреччини з Києва, Вінниці, Рівного, Кривого Рогу, Херсону, Одеси та Харкова.

"Туристи, які вилітали із Києва, вилетять на курорти іншими рейсами туроператора, у ті ж дати з того ж саме міста. Туристам із Харкова та Одеси запропонують найближчі доступні рейси у цих містах або рейси із інших міст", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під скорочення потрапили рейси 1010 туристів з Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону.

"Цим туристам компанія запропонує виліт найближчим до них рейсом з іншого міста або 100% повернення коштів", - повідомляє прес-служба туроператора.

Нагадаємо, раніше Join UP анонсував скорочення рейсів в Іспанію.