Аэропорт "Львов" приостановил работу из-за инцидента с самолетом

В субботу, 23 ноября, в международном аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего работа аэропорта была приостановлена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аеоропорту в Facebook.

Как сообщается, около 7 часов утра, из-за сложных погодных условий самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнять рейс в Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были немедленно эвакуированы, никто не пострадал.

На время выполнения работ по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы работа аэропорта приостановлена. Планируется, что международный аэропорт "Львов" возобновит работу после 12:00.

Напомним, в четверг, 21 ноября, в международном аэропорту "Одесса" самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы более 130 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за происшествия была приостановлена работа аэропорта.

В тот же день одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки частного самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете также подломилась стойка шасси.