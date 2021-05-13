Аэропорт Киева закроют на несколько месяцев в 2023. Будут строить новую полосу

По его словам, в этом году будет идти проектирование работ, а в 2022 году без остановки полетов намерены реконструировать рулежные дорожки.

"В 2023 году будет остановлена работа предприятия для реконструкции ВПП. Для того, чтобы укрепить ВПП, ее нужно полностью демонтировать, заменить грунт и потом положить новую. Сейчас полоса из асфальтобетона. Новая будет из бетона. Подрядчики уверяют, что смогут сделать эту работу за 8-9 месяцев", - отметил Костржевский.

Он также отметил, что полосу продлят на 460-500 метров, чтобы аэропорт мог принимать самолеты типа Airbus А330. Кроме того, планируется повысить категорию аэропорта, что позволит принимать самолеты в более плохих погодных условиях. По предварительным оценкам, примерная стоимость работ - от 2,5 до 5 млрд гривен.