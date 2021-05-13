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Аэропорт Киева закроют на несколько месяцев в 2023. Будут строить новую полосу

Автор: РБК-Украина

Аэропорт "Киев" имени Сикорского в 2023 году закроется на несколько месяцев. На его территории будут строить новую взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Об этом в интервью Центру транспортных стратегий заявил глава совета директоров Международного аэропорта "Киев" Денис Костржевский.

По его словам, в этом году будет идти проектирование работ, а в 2022 году без остановки полетов намерены реконструировать рулежные дорожки.

"В 2023 году будет остановлена работа предприятия для реконструкции ВПП. Для того, чтобы укрепить ВПП, ее нужно полностью демонтировать, заменить грунт и потом положить новую. Сейчас полоса из асфальтобетона. Новая будет из бетона. Подрядчики уверяют, что смогут сделать эту работу за 8-9 месяцев", - отметил Костржевский.

Он также отметил, что полосу продлят на 460-500 метров, чтобы аэропорт мог принимать самолеты типа Airbus А330. Кроме того, планируется повысить категорию аэропорта, что позволит принимать самолеты в более плохих погодных условиях. По предварительным оценкам, примерная стоимость работ - от 2,5 до 5 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье определились с местом строительства нового аэропорта.

В 2018 году Министерство инфраструктуры предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева.

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