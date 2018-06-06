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Прямой авиарейс Киев-Торонто запустили в Украине

НовостиОбщество    06.06.2018 - 11:32
Фото: аэропорт Pearson в Торонто (wikimedia.org Lasse Fuss)
Фото: аэропорт Pearson в Торонто (wikimedia.org Lasse Fuss)

Еженедельно будет осуществляться три авиарейса Киев-Торонто в летний период

В среду, 6 июня, состоится первый прямой авиарейс из Киева в Торонто (Канада). Рейс будет выполнять компания "Международные авиалинии Украины", сообщили РБК-Украина в Посольстве Украины в Канаде.

Рейс отправляется из аэропорта "Борисполь" в 11:20 и прибудет в международный аэропорт Пирсон в Торонто в 14:35.

"Мы часто говорим, что наши две страны завязаны на небе. Теперь имеем материальное подтверждение. Для канадского или украинского бизнесмена, студента, туриста это означает удобство - Канада становится на расстоянии одного взмаха крыла", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шенвенко.

По его словам, по случаю открытия прямого сообщения с Киевом в аэропорту Торонто запланированы торжества с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины.

По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.

Международный аэропорт Pearson в Торонто - крупнейший аэропорт Канады мощностью в четыре миллиона пассажиров (данные за 2017 год).

Напомним, авиакомпания Ryanair на сегодня ведет переговоры еще с п'пятью городами Украины о сотрудничестве и открытие авиарейсов.

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Теги публикации: Канада, аэропорт Борисполь, торонто  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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