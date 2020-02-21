Аэропорт "Киев" поддержал инициативу МИУ о единой ставке за аэрообслуживание

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) поддерживает позицию Министерства инфраструктуры Украины относительно создания равных условий и установления единой ставки за аэронавигационное обслуживание для всех аэропортов страны, которая позволит устранить дискриминацию и установить равные правила для всех участников рынка. Об этом говорится в заявлении Международного аэропорта "Киев", передает РБК-Украина.

Как поясняется на странице аэропорта в Facebook, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года "создало более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для международного аэропорта "Борисполь" в размере 210 евро, а для всех остальных аэропортов страны почти вдвое больше - 411 евро.

"Дифференцированные ставки платы за аэронавигацию сдерживали развитие региональных аэропортов. Едва ли не больше других от него пострадал Международный аэропорт "Киев", который относится к одному с "Борисполем" аэроузловому району. Неравные ставки на рынке искусственно снижают привлекательность столичного аэропорта для авиаперевозчиков", - говорится в заявлении компании.

Аэропорт отмечает, что новым приказом министерства "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных суден в воздушном пространстве Украины" внедряется единая для всех аэропортов страны ставка - 396 евро, что будет способствовать сбалансированному и полноценному развитию всех участников авиационного рынка.

"Противодействие намерениям министерства урегулировать эту ситуацию и ввести справедливые и равные для всех ставки должно расцениваться как антигосударственное, неконструктивное и вредное для дальнейшего развития отечественного рынка авиаперевозок", - говорится в заявлении.

Как ранее писало РБК-Украина, Украина переходит к европейской модели ежегодного пересмотра и актуализации ставок оплаты за аэронавигационное оборудование с учетом текущего уровня расходов.