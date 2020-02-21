Аеропорт "Київ" підтримав ініціативу МІУ про єдину ставку за аерообслуговування

Аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) підтримує позицію Міністерства інфраструктури України щодо створення рівних умов і встановлення єдиної ставки за аеронавігаційне обслуговування для всіх аеропортів країни, яка дозволить усунути дискримінацію і встановити рівні правила для всіх учасників ринку. Про це йдеться в повідомлені Міжнародного аеропорту "Київ", передає РБК-Україна.

Як пояснюється на сторінці аеропорту в Facebook, Мінінфраструктури наказом №415 від 4 червня 2019 року "створило більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для міжнародного аеропорту "Бориспіль" у розмірі 210 євро, а для всіх інших аеропортів країни майже вдвічі більше - 411 євро.

"Диференційовані ставки плати за аеронавігацію стримували розвиток регіональних аеропортів. Чи не найбільше від нього постраждав Міжнародний аеропорт "Київ", який відноситься до одного з "Борисполем" аэроузловому району. Нерівні ставки на ринку штучно знижують привабливість столичного аеропорту для авіаперевізників", - йдеться в заяві компанії.

Аеропорт зазначає, що новим наказом міністерства "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" впроваджується єдина для всіх аеропортів країни ставка - 396 євро, що буде сприяти збалансованому та повноцінному розвитку всіх учасників авіаційного ринку.

"Протидія намірам міністерства врегулювати цю ситуацію і запровадити справедливі та рівні для всіх ставки повинно розцінюватися як антидержавне, неконструктивна і шкідливий для подальшого розвитку вітчизняного ринку авіаперевезень", - йдеться в заяві.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Україна переходить до європейської моделі щорічного перегляду та актуалізації ставок оплати за аеронавігаційне обладнання з урахуванням поточного рівня витрат.