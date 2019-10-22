ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 05:12
Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Це рейси авіакомпанії WizzAir та LOT

Аеропорт "Київ" імені Сікорського скасував кілька ранкових рейсів, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня. Про це передає кореспондент РБК-Україна із місця подій.

Спершу на інформаційному табло аеропорту з'явилася інформація про скасування рейсу в Берлін, який забезпечує авіакомпанія WizzAir. Попередня причина скасування - густий туман. Відомо, що пасажирів цього рейсу перенаправили в Бориспіль, організувавши трансфер. Літак звідти має вирушити о 8:30.

Аеропорт &quot;Київ&quot; скасував кілька рейсів через туман

Згодом з'явилася інформація про скасування авіарейсу до Варшави польського авіаперевізника LOT. Також відмінено рейс до Риму в аеропорт Ф'юмічіно, який мав вирушити о 5:25. Поки деталі щодо цих рейсів не повідомляються.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". У результаті цього з 20:00 виліт літаків з терміналу F було призупинено. У зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

Пізніше стало відомо, що за допомогою до медиків через підозри отруєння звернулися близько 50 осіб. Робота аеропорту відновлена.

В аеропорту Чикаго вибухнула сумка під час вантаження багажу на літак Синоптики попередили про туман у Київській області
Новини України Київаэропортрейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся