UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Аэропорт Кабал с 4 сентября возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов. Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила первые полеты внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Издание отмечает, что захватившие власть в Афганистане представители радикального движения "Талибан" возобновили некоторые внутренние рейсы в Кабул и обратно.

Начиная с субботы, 4 сентября, государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила полеты в три афганские провинции. При этом международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.

Как рассказал изданию представитель аэропорта Кабула, в воздушной гавани пока нет радаров и поэтому полеты ограничены светлым временем суток, чтобы обеспечить визуальную посадку.

Напомним, ранее посол Катара сообщил об открытии аэропорта Кабула для принятия гуманитарной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанКабул