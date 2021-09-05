RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Аеропорт Кабал з 4 вересня відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів. Державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала перші польоти всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Видання зазначає, що представники радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, відновили деякі внутрішні рейси в Кабул і назад.

Починаючи з суботи, 4 вересня, державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції. При цьому міжнародні рейси аеропорт як і раніше не обслуговує.

Як розповів виданню представник аеропорту Кабула, в повітряній гавані поки немає радарів і тому польоти обмежені світлим часом доби, щоб забезпечити візуальну посадку.

Нагадаємо, раніше посол Катару повідомив про відкриття аеропорту Кабула для прийняття гуманітарної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанКабул