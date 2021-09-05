Аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Видання зазначає, що представники радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, відновили деякі внутрішні рейси в Кабул і назад.

Починаючи з суботи, 4 вересня, державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції. При цьому міжнародні рейси аеропорт як і раніше не обслуговує.

Як розповів виданню представник аеропорту Кабула, в повітряній гавані поки немає радарів і тому польоти обмежені світлим часом доби, щоб забезпечити візуальну посадку.