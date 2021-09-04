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Аеропорт Кабула знову відкривається, - посол Катару в Афганістані

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Афганістан, Субота 04 вересня 2021 17:38
Аеропорт Кабула знову відкривається, - посол Катару в Афганістані Фото: аеропорт Кабула знову відкривається (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Аеропорт Кабула знову відкривається для прийняття гуманітарної допомоги і готується до цивільних рейсів. Про це повідомив посол Катару в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За словами посла Катару в Афганістані, технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабула для прийому допомоги, і незабаром він буде підготовлений для цивільних рейсів.

Посол додав, що злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.

Очікується, що фінансувати гуманітарну роботу ООН в Афганістані буде Конгрес США. При цьому США не фінансуватимуть новий уряд Афганістану під керівництвом "Талібану"

Нагадаємо, що ООН готує міжнародну гуманітарну конференцію для допомоги народу Афганістану. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

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