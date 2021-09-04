Аеропорт Кабула знову відкривається, - посол Катару в Афганістані

Аеропорт Кабула знову відкривається для прийняття гуманітарної допомоги і готується до цивільних рейсів. Про це повідомив посол Катару в Афганістані .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

За словами посла Катару в Афганістані, технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабула для прийому допомоги, і незабаром він буде підготовлений для цивільних рейсів.

Посол додав, що злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.