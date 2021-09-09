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Аэропорт Кабула начнет принимать международные рейсы в течение 3 дней

Автор: Тиберий Юрик

Аэропорт Кабула (Афганистан) возобновит прием и отправку международных рейсов в течение трех дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение администрации аэропорта.

"Техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов, заверила управление гражданской авиации в том, что в течение трех ближайших дней кабульский аэропорт будет готов к международным рейсам", - говорится в сообщении

Напомним, что 4 сентября аэропорт Кабула возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов. Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила полеты в три афганские провинции

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Афганистан