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Аеропорт Кабула почне приймати міжнародні рейси протягом 3 днів

Автор: Тіберій Юрик

Аеропорт Кабула (Афганістан) відновить прийом і відправку міжнародних рейсів протягом трьох днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення адміністрації аеропорту.

"Технічна комісія, що складається з афганських, турецьких і Катарських фахівців, запевнила управління цивільної авіації в тому, що протягом трьох найближчих днів Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 вересня аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів. Державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції

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Афганистан