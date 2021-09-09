Аеропорт Кабула почне приймати міжнародні рейси протягом 3 днів

Аеропорт Кабула (Афганістан) відновить прийом і відправку міжнародних рейсів протягом трьох днів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення адміністрації аеропорту.
"Технічна комісія, що складається з афганських, турецьких і Катарських фахівців, запевнила управління цивільної авіації в тому, що протягом трьох найближчих днів Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 4 вересня аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів. Державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції