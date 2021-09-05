Аэропорт Кабула возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Издание отмечает, что захватившие власть в Афганистане представители радикального движения "Талибан" возобновили некоторые внутренние рейсы в Кабул и обратно.

Начиная с субботы, 4 сентября, государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила полеты в три афганские провинции. При этом международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.

Как рассказал изданию представитель аэропорта Кабула, в воздушной гавани пока нет радаров и поэтому полеты ограничены светлым временем суток, чтобы обеспечить визуальную посадку.