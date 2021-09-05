ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов

Новина українською →
Кабул, Воскресенье 05 сентября 2021 21:03
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов Фото: в Афганистане частично возобновили внутренние авиарейсы (twitter.com/monitordoorient)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Аэропорт Кабал с 4 сентября возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов. Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила первые полеты внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Издание отмечает, что захватившие власть в Афганистане представители радикального движения "Талибан" возобновили некоторые внутренние рейсы в Кабул и обратно.

Начиная с субботы, 4 сентября, государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила полеты в три афганские провинции. При этом международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.

Как рассказал изданию представитель аэропорта Кабула, в воздушной гавани пока нет радаров и поэтому полеты ограничены светлым временем суток, чтобы обеспечить визуальную посадку.

Напомним, ранее посол Катара сообщил об открытии аэропорта Кабула для принятия гуманитарной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Кабул
NEWS
У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО
У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели