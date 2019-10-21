Аеропорт "Бориспіль" відновив обслуговування в терміналах

Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Аеропорт працює в штатному режимі

Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу після перевірки спеціалістами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на якості повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Як повідомляється, за результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту "Бориспіль", якість повітря відповідає допустимим нормам.

"Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аеропорт “Бориспіль” призупинив роботу терміналів у зв'язку з вивільненням летючих шкідливих речовин під час обробки полів. У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

Як повідомляє РБК-Україна, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвела до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів. Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.