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Аеропорт Берліна закривали через невідомий дрон

23:10 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Аеропорт Берлін-Бранденбург (wikipedia.org)

Невідомий дрон паралізував роботу німецього аеропорту Берлін-Бранденбург увечері 22 вересня. Деякі рейси не відбулися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Дрон літав над аеропортом Берліна

В аеропорту Берлін-Бранденбург оголошували тривогу через дрон, пише видання.

Дрон було помічено на північній злітно-посадковій смузі аеропорту о 20:00. Повітряний простір над аеропортом було закрито о 20:20.

Протягом щонайменше 45 хвилин нічого не працювало. Кілька рейсів було перенаправлено до Дрездена та Лейпцига, повідомляє Bild.

Деякі свідки заявляють, що бачили три дрони над аеропортом.

Повідомляється, що пілот літака, який перенаправляли до Лейпцига, навіть згадував про три спостереження за дроном. Це підтвердив один з пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що рейси в аеропорту Люксембурга зупиняли ввечері 18 вересня з міркувань безпеки через невідомі дрони.

Крім того, у ніч на 5 серпня, в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

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