ua en ru
Сб, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Люксембурзі призупиняли роботу аеропорту через невідомі дрони

17:49 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Валерія Абабіна
У Люксембурзі призупиняли роботу аеропорту через невідомі дрони Фото: Аеропорт (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Рейси зупиняли ввечері 18 вересня з міркувань безпеки. Наразі аеропорт Люксембурга відновив польоти після тимчасового призупинення роботи через невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт Люксембурга та Reuters.

Аеропорт Люксембурга відновив польоти після того, як увечері 18 вересня їх тимчасово призупинили через виявлення невідомих безпілотників поблизу аеродрому, а згодом і над ним.

Роботу зупиняли як запобіжний захід - задля безпеки пасажирів, екіпажів, персоналу аеропорту та повітряних суден.

В аеропорту додали, що продовжують стежити за ситуацією у координації з органами влади, службами повітряного руху та авіакомпаніями. Після відновлення роботи можливі затримки й збої, поки перевізники повертаються до звичайного розкладу.

За інформацією Reuters прем'єр-міністр Люк Фріден заявив журналістам у суботу, що його країна «зіткнулася з чимось новим для Люксембургу – присутністю потенційно більших дронів у повітряному просторі Люксембургу».

«Ми спостерігали це протягом останніх кількох днів, що призвело до вжиття запобіжного заходу минулої ночі», – сказав він.

Фріден провів зустріч із групою міністрів та відповідними органами влади.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня, в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

Пізніше Die Zeit повідомило, що FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Люксембург Дрони
Новини
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим