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Аэропорт Берлина закрывали из-за неизвестного дрона

23:10 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Аэропорт Берлин-Бранденбург (wikipedia.org)

Неизвестный дрон парализовал работу немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург вечером 22 сентября. Некоторые рейсы не состоялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Дрон летал над аэропортом Берлина

В аэропорту Берлин-Бранденбург объявляли тревогу из-за дрона, пишет издание.

Дрон был замечен на северной взлетно-посадочной полосе аэропорта в 20:00. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто в 20:20.

В течение минимум 45 минут ничего не работало. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг, сообщает Bild.

Некоторые свидетели заявляют, что видели три дрона над аэропортом.

Сообщается, что пилот самолета, перенаправляемого в Лейпциг, даже упоминал о трех наблюдениях за дроном. Это подтвердил один из пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что рейсы в аэропорту Люксембурга останавливали вечером 18 сентября из соображений безопасности из-за неизвестных дронов.

Кроме того, в ночь на 5 августа, в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

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