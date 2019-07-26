Аэропорт Барселоны могут закрыть из-за масштабной забастовки

Фото: аэропорт "Эль-Прат" (wikipedia.org)

В аэропорту Барселоны 27-28 июля пройдет забастовка авиакомпании Iberia

Аэропорт Барселоны "Эль-Прат" 27-28 июля могут закрыть из-за масштабной забастовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание The Local.

Сообщается, что в ближайшие выходные ожидается забастовка сотрудников испанской авиакомпании Iberia, которые намерены потребовать улучшения условий труда. Ожидается, что забастовка коснется внутренних и международных рейсов, причем, отменить или перенести могут около тысячи рейсов.

В то же время сообщается, что Министерство транспорта Испании потребовало от Iberia выполнить не менее 54% международных и не менее 32% внутренних рейсов.

Напомним, в апреле скандинавская авиакомпания SAS отменила 587 рейсов из-за забастовки пилотов. В частности, забастовка была объявлена после того, как прервались переговоры о повышении заработных плат. В то же время Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что не может пойти на 13%-ое повышение заработной платы.

До этого в феврале Служба управления воздушным движением Бельгии закрыла воздушное пространство на сутки из-за всеобщей национальной забастовки.