ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт Барселоны могут закрыть из-за масштабной забастовки

Новости » Общество    26.07.2019 - 13:29
Аэропорт Барселоны могут закрыть из-за масштабной забастовки
Фото: аэропорт "Эль-Прат" (wikipedia.org)

В аэропорту Барселоны 27-28 июля пройдет забастовка авиакомпании Iberia

Аэропорт Барселоны "Эль-Прат" 27-28 июля могут закрыть из-за масштабной забастовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание The Local.

Сообщается, что в ближайшие выходные ожидается забастовка сотрудников испанской авиакомпании Iberia, которые намерены потребовать улучшения условий труда. Ожидается, что забастовка коснется внутренних и международных рейсов, причем, отменить или перенести могут около тысячи рейсов.

В то же время сообщается, что Министерство транспорта Испании потребовало от Iberia выполнить не менее 54% международных и не менее 32% внутренних рейсов.

Напомним, в апреле скандинавская авиакомпания SAS отменила 587 рейсов из-за забастовки пилотов. В частности, забастовка была объявлена после того, как прервались переговоры о повышении заработных плат. В то же время Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что не может пойти на 13%-ое повышение заработной платы.

До этого в феврале Служба управления воздушным движением Бельгии закрыла воздушное пространство на сутки из-за всеобщей национальной забастовки.

МИД предупреждает о задержках рейсов в аэропорту Лондона из-за забастовок
Новости Украины Барселонааэропортзабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь