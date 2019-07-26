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Аеропорт Барселони можуть закрити через масштабний страйк

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 13:29
Аеропорт Барселони можуть закрити через масштабний страйк
Фото: аеропорт "Ель-Прат" (wikipedia.org)

В аеропорту Барселони 27-28 липня пройде страйк авіакомпанії Iberia

Аеропорт Барселони "Ель-Прат" 27-28 липня можуть закрити через масштабний страйк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання The Local.

Повідомляється, що в найближчі вихідні очікується страйк співробітників іспанської авіакомпанії Iberia, які мають намір вимагати поліпшення умов праці. Очікується, що страйк торкнеться внутрішніх і міжнародних рейсів, причому, скасувати або перенести можуть близько тисячі рейсів.

У той же час повідомляється, що Міністерство транспорту Іспанії вимагає від Iberia виконати не менше 54% міжнародних і не менше 32% внутрішніх рейсів.

Нагадаємо, в квітні скандинавська авіакомпанія SAS скасувала 587 рейсів через страйк пілотів. Зокрема, страйк було оголошено після того, як припинилися переговори про підвищення заробітних плат. У той же час Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що не може піти на 13%-е підвищення заробітної плати.

До цього в лютому Служба управління повітряним рухом Бельгії закрила повітряний простір на добу через загальний національний страйк.

МЗС попереджає про затримки рейсів в аеропорту Лондона через страйки
Новини України Барселонааэропортстрайк
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