Аеропорт Барселони можуть закрити через масштабний страйк

Фото: аеропорт "Ель-Прат" (wikipedia.org)

В аеропорту Барселони 27-28 липня пройде страйк авіакомпанії Iberia

Аеропорт Барселони "Ель-Прат" 27-28 липня можуть закрити через масштабний страйк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання The Local.

Повідомляється, що в найближчі вихідні очікується страйк співробітників іспанської авіакомпанії Iberia, які мають намір вимагати поліпшення умов праці. Очікується, що страйк торкнеться внутрішніх і міжнародних рейсів, причому, скасувати або перенести можуть близько тисячі рейсів.

У той же час повідомляється, що Міністерство транспорту Іспанії вимагає від Iberia виконати не менше 54% міжнародних і не менше 32% внутрішніх рейсів.

Нагадаємо, в квітні скандинавська авіакомпанія SAS скасувала 587 рейсів через страйк пілотів. Зокрема, страйк було оголошено після того, як припинилися переговори про підвищення заробітних плат. У той же час Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що не може піти на 13%-е підвищення заробітної плати.

До цього в лютому Служба управління повітряним рухом Бельгії закрила повітряний простір на добу через загальний національний страйк.