Аэропорт Багдада снова подвергся ракетному обстрелу

Три ракеты "Катюша" упали в районе аэропорта Багдада. В результате никто не пострадал.

Об этом сообщает Reuters.

Одна из ракет упала на гараж аэропорта, повредив четыре гражданских автомобиля.

На прошлой неделе в ходе трех отдельных инцидентов несколько ракет упало либо рядом с аэропортом, либо внутри сильно укрепленной зеленой зоны Багдада, в которой находятся правительственные здания и иностранные представительства. В результате этих атак также не было жертв.

Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков.

Напомним, ранее две ракеты "Катюша" упали недалеко от аэропорта Багдада в воскресенье 30 августа. В результате жертв нет.

РБК-Украина писало, что в конце июля международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, на его территорию упали две ракеты типа "Катюша"