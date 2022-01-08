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Аэропорт Алматы закрыли на неопределенное время. Ранее говорили, что откроют 10 января

Автор: Ольга Белей

Аэропорт города Алматы в Казахстане закрыли на неопределенное время. Ранее говорили, что его откроют 10 января, однако точная дата пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Когда будет восстановлена деятельность аэропорта Алматы пока неизвестно. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что он закрыт до 10 января. Однако, точная информация о возобновлении его работы появится позже", - пишет издание.

Напомним, аэропорт города Алматы закрыли 6 января, на следующий день после того, как военным удалось его отбить у протестующих. Также сообщалось, что аэропорт "Алматы" будет принимать военные рейсы.

Напомним, из-за закрытия аэропорта "Алматы" из Казахстана не смогла вылететь группа украинцев.

Как сообщили в МИД, речь идет о более 40 гражданах Украины. Сейчас дипломаты ищут способ их возвращения домой.

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Казахстан