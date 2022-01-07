Аэропорт Алматы закрыли до 9 января. Будет принимать только военные рейсы
Фото: аэропорт "Алматы" закрыли до 9 января (almaty.airport.world.com)
Власти Казахстана продлили закрытие аэропорта города Алматы. Воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие несколькими днями ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
Аэропорт "Алматы", как сообщил провластный казахстанский телеканал, будет закрыт до 9 января.
Однако все это время воздушная гавань Алматы будет принимать военные рейсы.
Напомним, из-за закрытия аэропорта "Алматы" из Казахстана не смогла вылететь группа граждан Украины.
Как сообщили в МИД, речь идет о более 40 украинцах. Сейчас дипломаты ищут способ их возвращения домой.
РБК-Украина публиковало видео из аэропорта "Алматы" после захвата протестующими.