Аэропорт Алматы закрыли на неопределенное время. Ранее говорили, что откроют 10 января

Аэропорт города Алматы в Казахстане закрыли на неопределенное время. Ранее говорили, что его откроют 10 января, однако точная дата пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Хабар 24 ".

"Когда будет восстановлена деятельность аэропорта Алматы пока неизвестно. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что он закрыт до 10 января. Однако, точная информация о возобновлении его работы появится позже", - пишет издание.

Напомним, аэропорт города Алматы закрыли 6 января, на следующий день после того, как военным удалось его отбить у протестующих. Также сообщалось, что аэропорт "Алматы" будет принимать военные рейсы.

Напомним, из-за закрытия аэропорта "Алматы" из Казахстана не смогла вылететь группа украинцев.

Как сообщили в МИД, речь идет о более 40 гражданах Украины. Сейчас дипломаты ищут способ их возвращения домой.